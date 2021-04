The Last of Us, el título original de PS3, tendría un remake para PS5, según nuevos informes

A lo largo de los años, The Last of Us se ha convertido en toda una referencia dentro del mundo de los videojuegos y, más aún, dentro del catálogo de exclusivos de PlayStation. No importa los años que pasen, son muchos los jugadores los que disfrutan de la propuesta de principio a fin y ahora también de su secuela, la cual se ha convertido en un GOTY y, sobre todo, en un juego muy destacado en muchos aspectos por el cuidado que puso la compañía en cada uno de los detalles.

Por ello, no sería de extrañar que los jugadores pudiesen tener una nueva oportunidad para disfrutar de la obra. ¿Cómo? Con un supuesto remake para PlayStation 5 en el que estaría trabajando la compañía Naughty Dog, a pesar de que el inicio de este remake estuvo en primer lugar en manos de Visual Art Service Group. Todo debido a que Sony no acababa de apoyar totalmente al estudio compuesto por 30 empleados.

The Last of Us | Naughty Dog

Según parece, Naughty Dog cogió el proyecto, trabajando no solo en el remake, sino que a su vez estaban desarrollando la secuela. Por ello, parece que sería el motivo por el que el estudio no quiso exponer información alguna en base a lo que este remake puede llegar a ofrecer. A pesar de que, desde que se ha indicado, muchos jugadores esperan con ganas la llegada del remake.

Eso sí, según parece cada decisión tomada y los cambios realizados estaban focalizados en la idea de hacer que el remake no solo siga en manos de Naughty Dog, sino que además se mantenga como un gran proyecto puesto que los remakes, tal y como hemos estado viendo con el paso del tiempo, funcionan realmente. Por ello, es importante destacar la soltura que este proyecto puede tener. A pesar de que, por el momento, se espera la confirmación por parte de Sony.