Assassin’s Creed Valhalla añade con su actualización un nuevo modo de juego y mucho más

A lo largo de los meses, muchos jugadores seguían de cerca la propuesta de Assassin’s Creed Valhalla, título que nos lleva a vivir como auténticos vikingos y a disfrutar de grandes propuestas. Pero lo que realmente estábamos esperando era la llegada de sus novedades y es que, a pesar del contenido, había nuevos retos que estaban siendo esperados desde hace un tiempo.

En la nueva actualización del juego nos encontramos con un nuevo modo conocido como River Raids que describen como un modo rejugable en el que hay que adentrarse en regiones inexploradas de Inglaterra con todo tipo de zonas para saquear. De este modo, los jugadores podrán hacerse con todo tipo de tesoros, recompensas y desafíos espectaculares que sumar a sus éxitos.

Por supuesto, nada acaba aquí sino que nos encontramos con una serie de nuevas aptitudes a las que poder acceder entre las que se encuentra la trampa de berserker, el grito de guerra e incluso el empujón con hombro. Todo esto acompañado de habilidades únicas como la carga del asesino o incluso el saqueaflechas, ideal para aquellos que prefieren el juego a distancia.

Todo esto se acompaña de una serie de mejoras preparadas para hacer que la experiencia sea mucho más satisfactoria. Aunque, por supuesto, si todavía no has probado la obra de Ubisoft, es el momento de que te dejes llevar por su acción. Assassin’s Creed Valhalla está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una de las propuestas más ambiciosas y repletas de secretos que no deja indiferente a ningún jugador.