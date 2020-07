Brie Larson está ansiosa por interpretar a este personaje de Nintendo en el cine

Brie Larson es una de las actrices de moda. Su papel como Capitana Marvel ha convencido a todos los fans de la Casa de las Ideas, convirtiéndose así en un nuevo referente para multitud de niños y niñas, lo que en poco tiempo la ha llevado a ser una de las caras más queridas de Hollywood. Por si fuera poco, aprovechando la cuarentena por COVID-19, Brie decidió empezar una nueva etapa en su vida: convertirse en youtuber, o al menos intentarlo.

En su canal podemos encontrar todo tipo de entrevistas y charlas con amigos. En ellas ha mencionado en innumerables ocasiones su pasión por los videojuegos, especialmente vinculado al universo Nintendo. Una de sus sagas favoritas es Metroid, franquicia para la que en una reciente entrevista de lo más peculiar ha vuelto a insistir en querer participar en el proyecto cinematográfico de la saga convertida en Samus Aran.

Durante su paso por Animal Talking, un canal de Twitch en el que tomando como base Animal Crossing y convirtiéndolo en un talk show, Brie declaró abiertamente que ‘definitivamente me encantaría participar’. No es la primera vez que Larson deja un aviso a Nintendo sobre sus ganas de interpretar a Samus Aran, o demuestra públicamente su pasión por la saga.

Ya en 2018, la actriz decidió convertirse en Samus durante la festividad de Halloween, asegurando por aquel entonces que le encantaría interpretar al personaje. Como cabría esperar, la comunidad fan de Metroid no ha tardado en reaccionar, y de manera muy positiva. A través de redes sociales y foros no han tardado en surgir todo tipo de imágenes a modo de montajes sobre la particular visión de Brie Larson como Samus Aran.

Metroid es una de las marcas más populares de Nintendo pero que en los últimos años no ha gozado del éxito que cabría esperar. En la actualidad la compañía japonesa prepara la llegada de Metroid Prime 4, una de las subsagas más importantes de la franquicia que devolvería a su esplendor a la IP.