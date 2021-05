Call of Duty Warzone: Ya tenemos fecha para la gran llegada de Rambo al battle royale

Si hablamos de uno de los battle royale que no deja de sorprender a los jugadores, uno de los títulos que se tiene que encontrar en la lista es, sin duda, Warzone. La obra de Activision no ha dejado nunca de sorprender a los jugadores, desde el principio hasta el final. Y si bien el tamaño de sus actualizaciones ya se ha convertido en un detalle digno de mención, lo que más destaca es la gran variedad de propuestas que se presentan en cuanto a jugabilidad e incluso skins.

Recientemente os hablábamos de las insinuaciones desde la cuenta oficial de la posible llegada de Rambo al juego. Y parece que no tendremos que esperar mucho para verlo puesto que, desde la cuenta oficial, también han confirmado que la skin llegará el 20 de este mismo mes. No solo eso, sino que incluso nos han permitido ver cómo de sorprendente será su apariencia.

Por supuesto, el veterano boina verde podría no ser el único en llegar. Después de todo, nos encontramos con que recientemente la compañía también ha dejado caer la posibilidad de ver a uno de los personajes más destacados de la Jungla de Cristal. Claro que, como ha sucedido con Rambo, tendremos que esperar a su confirmación oficial y, con ello, a que los jugadores puedan encarnar a algunos de los personajes más destacados dentro del género de acción.

Aunque hablar de Warzone puede llevarnos un buen rato, lo mejor es que lo pruebes por ti mismo. Por ello, si todavía no has probado Call of Duty Warzone, el prometedor battle royale de Activision, te recordamos que este se encuentra disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Se trata de una prometedora propuesta en la que los jugadores pueden disfrutar al máximo de escenarios, modos de juego y grandes experiencias.