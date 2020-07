Call of Duty 2020: se filtra el logo y nombre completo del juego

El logo y el nombre completo de Call of Duty 2020 se ha filtrado a través de las redes sociales. Al aparecer, las imágenes proceden de una promoción del juego en una bolsa de snacks, y fueron enviadas a la cuenta de twitter @TheGamingRevo3, quien las compartió. Las imágenes confirman los rumores que se venían sucediendo durante las últimas semanas en la red de redes. Se trata de un reinicio de Black Ops, y se llamará Call of Duty: Black Ops Cold War.

Según la información, el juego se lanzará en algún momento de octubre para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC. Si esta fecha es cierta, cuando llegue la mercado no estará disponible en PS5 y Xbox Series X, debido a que las consolas no llegarán tan pronto, pero presumiblemente esto cambiará cuando la nueva generación se lance los meses siguientes. Se cree que el título podría llegar el 23 de octubre.

Treyarch y Activision no han comentado nada sobre la filtración, y es poco probable que alguna de las partes lo haga debido a que nunca se suelen comentar estas cosas, además de que la filtración es bastante evidente. En cuanto a cuándo se revelará el juego de forma oficial, se espera que Treyarch y Activision no tarden mucho en hacerlo.