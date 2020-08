Call of Duty: Black Ops Cold War detalla el método para actualizar de PS4 y One a PS5 y Series X

Ya queda muy poco para que la nueva generación de las consolas efectúe su llegada, por lo que poco a poco las compañías van confirmando la llegada de sus títulos a la nueva generación, en ocasiones con versiones que se mejorarán automáticamente y de forma totalmente gratuita, como es el caso de Cyberpunk 2077. Pero también hay opciones donde esta actualización será de pago, como sucede en el caso de CoD: Black Ops Cold War, aunque es algo más complejo de lo que puede parecer de primeras.

En primer lugar debes saber que esto no se limitará a ser simplemente un pago y listo. De hecho, la propia Activision ha mencionado que las versiones de PS4 y Xbox One serán retrocompatibles, aunque sin contar con las mejoras que llegan con la nueva generación. Entonces, ¿qué sucede exactamente para poder realizar una actualización completa con PlayStation 5 y Xbox Series X?

Todos los jugadores podrán actualizar las versiones de PlayStation 4 y Xbox One a la nueva generación a través de PlayStation Store y la tienda de Microsoft, aunque con ciertos puntos. En el caso de que adquieras la versión digital, el proceso será realmente sencillo, pero en el caso de tener la versión física, esto se complica un poco más.

En primer lugar, la versión de Xbox One en físico no podrá ser actualizada a Xbox Series X, mientras que para PlayStation 4 sí podrá llegar a actualizarse para la versión de PlayStation 5, eso sí, con una condición: la PS5 debe tener el disco dentro, En caso de que adquieras el modelo sin lector, entonces no podrás realizar el proceso. Y, por supuesto, un proceso que deberás realizar pagando.

Entonces, ¿qué pasa si optas por comprar la versión física de la nueva generación? Algo de lo más curioso puesto que, en el caso de PlayStation 4, la versión de PS5 no funcionará en PS4. Pero en caso de que optes por la consola de Microsoft y adquieras el modelo de Xbox Series X, entonces debes saber que este sí funcionará en Xbox One.

Por último y para evitar todo este lío, existe una versión un poco mejor. Eta se hace conocer como el lote multigeneracioneal dará opción a descargar el título en PlayStation 4 y Xbox One cuando esté disponible y, una vez den el salto a la nueva generación, podrán realizar el cambio sin problema. Eso sí, tras todo esto, también indicamos que se ha confirmado el juego cruzado y progreso cruzado, por lo que no habrá límites a la hora de jugar en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.