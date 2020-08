Call of Duty: Black Ops Cold War se estrenará el 13 de noviembre

Durante las últimas semanas nos hemos estado preparando para la llegada de un nuevo Call of Duty, un título que no solo se presenta como la secuela de Black Ops, sino como una interesante colaboración entre Treyarch y Raven Software. Pero ahora ha llegado el momento más esperado con no solo la confirmación de su aspecto y novedades, sino incluso su fecha de lanzamiento y plataformas.

Call of Duty: Black Ops Cold War nos llevará a la acción presente en los años 80, en plena guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, en el momento en el que tenía lugar la Guerra Fría. Por supuesto, el juego viene con intención de proponer nuevos retos y, como bien ha quedado claro, mantenerse unido a uno de los battle royale que más destacan desde su estreno, sin importar el momento de su estreno, programado para el 13 de noviembre.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

Lo primero que debes saber es que no se trata de un simple reboot, sino que es una espectacular secuela, situándose justo después de Black Ops de 2009. La historia, una vez más, nos llevará a conocer hechos reales y gira alrededor de las operaciones encubiertas que se desarrollan por todo el mundo de la CIA. Eso sí, nuestra misión será la de detener a un espía soviético (Perseus) que trata de operar tras las líneas y planea ejecutar un movimiento que desestabilice por completo a los Estados Unidos.

Sin desvelar demasiada información, nos encontramos con una campaña llena de novedades, una innovación en todas sus formas. Eso sí, teniendo en esta ocasión la oportunidad de configurar a nuestro protagonista. Una prometedora integración que, aunque no se presenta como un editor corriente, sí nos dejará seleccionar algunas características de lo más interesantes al igual que su perfil psicológico.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

Otro aspecto realmente interesante es que tendremos la oportunidad de reunirnos con viejos amigos como Frank Woods e incluso Alex Mason. En lo que respecta a sus modos, sabemos que tendrá un espectacular modo zombies, el regreso de uno de los modos más queridos por los jugadores. De este modo sabemos que tendremos la oportunidad de retomar el contacto con los cimientos que hicieron tan especial la saga.

Por el momento tendremos que esperar un poco más para conocer nuevos detalles de este asombroso título, aunque sabemos que el 9 de septiembre nos mostrarán nuevos detalles de su multijugador e incluso que habrá una Open Beta con Early Access para los jugadores, primero en PlayStation 4 si reservan el juego. Pero, ¿en qué plataformas estará disponible? Tal y como ha asegurado la compañía, los jugadores podrán disfrutar de su gran acción tanto en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.