Call of Duty: Black Ops Cold War filtra por error un nuevo modo

Recientemente Call of Duty: Black Ops Cold War ha filtrado un modo que no está actualmente en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y juegos de PC. Esta nueva filtración proviene directamente del juego, que ha mostrado un mensaje en las pantallas de carga un modo llamado "Dropkick". Cabe destacar que "Dropkick" no está en el juego, por lo que parece apuntar a que se agregará en una próxima actualización.

En el mensaje que proporciona el modo a los jugadores se puede leer: "Si mueres mientras tu equipo tiene el objetivo, no reaparecerás hasta que se elimine al transportista". Desafortunadamente estos son los únicos detalles que podemos conocer hasta el momento, dejando a todos los seguidores de COD con especulaciones sobre este modo.

Además, por cortesía del usuario Modern Warzone, hemos podido conocer otra filtración del juego que revela la inclusión de códigos de lanzamiento, una bomba nuclear y retención de objetivos.

Hasta el momento, Treyarch no ha comentado nada ni anunciado oficialmente un modo llamado "Dropkick". No obstante, si los consejos sobre el modo ya se han agregado al juego, es posible que podamos verlo próximamente. Call of Duty Black Ops Cold War está disponible ya mismo en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.