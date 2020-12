Call of Duty Black Ops Cold War: Juega totalmente gratis a su mulitjugador por tiempo limitado

La nueva temporada de Call of Duty Black Ops Cold War y Call of Duty Warzone llega cargada de novedades. Desde su presentación, esta primera temporada ha garantizado a los jugadores una buena dosis de acción. Y como no podía ser de otra forma, además de poder disfrutar de todo el contenido que incluye con su pase de batalla y mucho más, la compañía incluso va un paso más allá.

Para ello han compartido la oportunidad de disfrutar durante una semana entera del multijugador de Black Ops Cold War de forma totalmente gratuita. Desde ya mismo puedes acceder a esta gran oportunidad presente hasta el 24 de diciembre. Una propuesta de lo más interesante para ver los grandes cambios que llegan con la nueva propuesta de CoD por parte de Treyarch.

La prueba constará de varias etapas, siendo la primera del 17 hasta el 21 y donde los jugadores encotnrarán una combinación completa de modos que ya están disponibles. Por otra parte se habla de la etapa 2, la cual permitirá probar todos los modos multijugador de la etapa anterior e incluso se añadirán algunos nuevos. Un detalle muy emocionante para los jugadores que deseen poner a prueba su habilidad.

Por supuesto, os recordamos que si queréis disfrutar de la gran propuesta de Call of Duty Black Ops Cold War, este es el momento. Gracias a su nueva temporada, disfrutarás de unas propuestas sin igual presentes en PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Una sorprendente revolución que garantizará que los jugadores disfruten de un mundo sin igual.