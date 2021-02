Call of Duty Black Ops Cold War presenta nuevo tráiler de su temporada 2 llevándonos a la jungla

Las actualizaciones de Call of Duty ya son mundialmente conocidas debido al gran espacio en disco duro que ocupan. Después de todo, sus novedades no solo vienen dadas con actualizaciones en su jugabilidad, sino también con grandes novedades relacionadas con el contenido. Por ello, no hay nada mejor que comprobar que los estudios trabajan intensamente en sus obras para ofrecernos siempre la mejor experiencia.

A partir del 25 de febrero tendremos la oportunidad de vivir algo totalmente nuevo en Call of Duty Black Ops Cold War y, por consiguiente, en Warzone. Según ha indicado la propia Activision en las notas del parche, el contenido no tendrá ningún tipo de desperdicio puesto que tendremos nuevas armas, mapas y, por supuesto, nuevos agentes con los que seguir completando nuestra colección.

Acompañando a su nota de parche, la compañía ha mostrado un nuevo tráiler que nos lleva a Laos en 1984, siendo el concepto de esta nueva actualización la jungla donde, como misión, tendremos la necesidad de rescatar a Adler, aunque también habrá un guiño para aquellos fans de la saga. Todo, por supuesto, con una serie de sorpresas que, por el momento, no vamos a desvelar para no estropear la experiencia de los jugadores.

Por el momento no se ha especificado cómo las novedades en el multijugador de Cold War afectarán también a Warzone, pero lo que tenemos claro es que los jugadores tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de la obra. Si bien es cierto que todavía hay mucho más por llegar, debemos ser pacientes y esperar hasta este 25 de febrero para poder conocer todas las novedades de primera mano.