Call of Duty: El nuevo título transcurriría en una historia alternativa ambientada en 1950, según un rumor

Muchos jugadores están a la espera de poder ver las novedades que traerá consigo la nueva propuesta de Call of Duty al mundo de los videojuegos. Después de todo, en los últimos años la licencia ha ganado un gran protagonismo, más aún al estar relacionado con uno de los battle royale más exitosos y cuya conexión siempre está presente con el CoD actual.

Por ello, no es de extrañar que muchos ya tengan su mirada puesta en el nuevo título, el cual llegará este mismo otoño. Algunos rumores apuntan a que su nombre será Call of Duty WWII, pero cuya diferencia estaría muy marcada respecto al título de 2017. ¿El motivo de esto? Que presentaría una historia alternativa ambientada en el año 1950 donde la Segunda Guerra Mundial no habría acabado.

Según mencionan en la filtración, este juego tiene una línea temporal alternativa y parece que el enfrentamiento sería algo más global, aunque tampoco está claro si simplemente se centrará en Alemania. Lo que tenemos claro es que, según lo mostrado, el juego buscaría un poco más de fantasía, aunque mostraría igualmente la crudeza de la guerra. Eso sí, todavía sin conocerse exactamente quién es el estudio que lo desarrolla.

Por supuesto, como bien os hemos indicado, se trata de una filtración, por lo que podría ser simplemente un rumor ya que Activision no se ha pronunciado al respecto. Por el momento simplemente tendremos que esperar y dejar que el tiempo sea el que decida si finalmente el juego se centrará en la acción de una línea temporal alternativa o, por el contrario, tendrá conexión con la realidad.