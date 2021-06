El cambio de FIFA 21 que revoluciona las bases de FIFA Ultimate Team y la compra de sobres

EA Sports y FIFA 21 siempre han sido observados con lupa por los organismos encargados de regular el juego en cada país, al considerar que algunos de sus sistemas estaban más cerca de las apuestas que del entretenimiento interactivo. Hablamos por supuesto de los sobres de jugadores de FIFA Ultimate Team, que desde hace algunos años se han convertido en la base y modo principal de juego de títulos como FIFA 21.

El funcionamiento es sencillo: el usuario compra y vende jugadores de todos los equipos del mundo para formar el suyo propio, de acuerdo a unos parámetros de afinidad entre ellos. Esto se hace por medio de un mercado interno. Pero también se pueden conseguir grandes jugadores mediante la compra de packs de los mismos pagando con micropagos (dinero real). Aquí está el problema del sistema: el jugador compra estos packs de jugadores y otras cartas, llamados sobres, sin la menor idea de qué tienen en su interior.

¿Cómo funcionan los Sobres Previsualizables del Festival de FUTbol en FIFA 21?

Por tiempo limitado y gracias al Festival de FUTbol, que dura hasta el próximo 24 de junio, los jugadores pueden adquirir Sobres Previsualizables. El sistema cambia por completo ya que ahora los usuarios podrán ver "los ítems específicos que contiene el sobre antes de que se te presente la opción de obtenerlos". Si bien es un evento limitado en el tiempo, quizás Electronic Arts ya está probando un sistema nuevo de cara a que algunos países terminen limitando la venta de sobres.

Por supuesto, hay normas para no romper el juego. Una vez veamos el contenido del mismo y si nos interesa lo que esconde en su interior, podremos comprar el sobre. Pero no podremos ver 100 sobres en pocos minutos: una vez que veamos el contenido de un sobre y si no nos interesa comprarlo, tendremos que esperar algunas horas para poder "registrar" el siguiente.

FIFA 21 | EA Sports

La polémica con las cajas de botín de FIFA viene de largo

Las cajas de botín en FIFA son los sobres de jugadores. El sistema es similar al que hacías de pequeño al comprar sobres de álbumes coleccionables de jugadores de LaLiga en los quioscos, por tanto no sabes qué jugadores vendrán en su interior antes de abrirlos, y para algunos países esto es literalmente tirar una moneda al aire (apostar con dinero real). Con el agravante de que FIFA es una licencia con millones de jugadores de muchas franjas de edad.

Por tanto, las cajas de botín en los videojuegos comienzan a ser reguladas por los países y en algunos de ellos se están prohibiendo, al menos los que no muestran una previsualización de su interior. Parece que EA quiere investigar nuevas alternativas en caso de que en el futuro se vea obligada a cambiar todo su sistema.