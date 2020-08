CD Projekt Red confirma la ausencia de una característica de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 llegará en noviembre a través de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Por el momento, parece ser uno de los lanzamientos más grandes y esperados de la generación. Además, el nuevo videojuego se caracteriza por la ambición que presenta, ya que es enorme y complejo.

El título busca elevarse en el top de los juegos de mundo abierto y en la narración dentro de los juegos de mundo abierto. Lo que supone una inmensa cantidad de características, tanto clásicas como nuevas. El desarrollador polaco ha hablado de nuevo sobre el juego y ha confirmado una característica con la que no contará la nueva entrega.

Se trata de doble empuñadura, aunque puede esperar verse en algún juego de cyberpunk, sobre todo en alguno que rinde homenaje al subgénero, no estará presente en Cyberpunk 2077. CD Projekt Red nunca confirmó que esta característica de combate estaría en el juego, pero algunos asumieron que sí, debido al género y porque el personaje secundario y uno de sus compañeros, han mostrado doble empuñadura.

Esta nueva confirmación ha llegado a través de Marcin Momot, líder de la comunidad de CD Projekt Red. Sin embargo, Momot no revela por qué la función no estará en el juego, pero es seguro asumir que era una característica que el equipo pensó en implementar. Ante esta declaración, muchos seguidores no han dudado y han querido expresar su decepción al leer esta noticia.