Celebra el estreno de Spider-Man No Way Home con Marvel Future Revolution

Se trata de uno de los títulos para móviles más exitosos del momento y donde los superhéroes de Marvel tienen un lugar muy especial. Sin embargo, esto no se acaba aquí puesto que el juego, además de lanzarse este mismo año con una gran variedad de contenido, ha seguido ampliando su propuesta confirmando grandes novedades, incluyendo propuestas para celebrar el estreno de Spider-Man: No Way Home, la nueva película de Tom Holland.

El RPG de acción anuncia una gran actualización en la que se incluye una gran variedad de contenido, entre ellos la llegada de Magic como personaje. Se trata de una superheroína de los cómics de Marvel y que, a su vez, es conocida como Illyana Rasputina, hermana del miembro de X-Men, Coloso. Por supuesto, para darle la bienvenida, la compañía comparte un tráiler de su jugabilidad.

Pero esta no es la única gran novedad, sino que el estudio, ante el estreno de Spider-Man: No Way Home, ha anunciado la llegada de contenido completamente nuevo. Exactamente hablamos de un evento llamado The Sinister Six, donde los jugadores tendrán que ayudar al hombre araña a evitar que los malos puedan cumplir sus planes. Por supuesto, como bien adelanta el nombre del evento, hablamos de los seis siniestros, supervillanos muy conocidos en este mundo.

Y no se acaban aquí las sorpresas, sino que para celebrar esta importante ocasión, se ha añadido un nuevo traje para el superhéroe. De este modo, ahora que podemos reclutar a Spidey a nuestro equipo, será el momento de mostrar nuestra gran habilidad. ¿Crees que puedes con todo el peligro? Une a tus filas a Spider-Man y no dudes en luchar al lado de los grandes.