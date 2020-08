Cinco títulos famosos por su dificultad, pero que te puedes pasar en una tarde

La dificultad en un videojuego es una característica que solemos valorar antes de ponernos manos a la obra. Más allá del nivel de reto escogido, hay ciertos juegos que pasamos por alto debido no sólo a que supondrán una constante piedra en el camino, sino que pueden alargar la agonía tal vez demasiado. Por suerte, encontramos excepciones más que interesantes de cara a afrontar una aventura complicada, pero de duración breve y perfectas por tanto para superar en apenas una tarde.

Portal es ya uno de los juegos más legendarios que existen. Este sorprendente FPS a la par que juego de puzzles a cargo de Valve tiene una duración de apenas unas 4 horas. En más de una ocasión te sacará de quicio pues te obligará a darle al coco como pocas veces has visto en un videojuego, eso sí, una vez dominada la mecánica de portales te costará no repetir.

Los rompecabezas de The Witness pueden acabar con la paciencia del más calmado de los jugadores, de eso no cabe duda. No obstante y a pesar de su altísima dificultad, si realizamos las acciones correctas durante el tutorial podremos completar el videojuego ¡en apenas 30 segundos!

The Witness | Tehkla Inc

Untitled Goose Game se ha convertido en una de esas rarezas que se ha ganado el cariño de crítica y público. Y es que no siempre tenemos la ocasión de disfrutar de un videojuego en el que interpretaremos a un travieso ganso. Aunque el sigilo es su mecánica principal pues deberemos de molestar a los humanos sin que éstos se percaten, podremos concluir esta divertida aventura en tan sólo 2 minutos si somos lo suficientemente hábiles.

¿Tienes algo menos de 10 minutos y quieres terminar un videojuego? Minit es una alternativa perfecta. Sus partidas ya de por sí nos proponen salvar el mundo en tan sólo 60 segundos. Superarlo de principio a fin con la agilidad adecuada puede llevarte 7 minutos a lo sumo. Nada mal, ¿verdad?

Gone Home se convirtió en 2013 en un referente en el panorama de las aventuras gráficas. La historia se cocía a fuego lento, pero con un ritmo narrativo que te mantenía pegado a la pantalla de forma constante. Aunque su duración está estimada en torno a las 3 horas, en una segunda vuelta y tras conocer sus mecánicas podrás terminarlo en tan solo 60 segundos.