Cinco videojuegos que han sido referencia para otros grandes títulos

Muchos de los grandes juegos que conocemos a día de hoy han nacido a raíz de obras que en su día marcaron un antes y un después, siendo el punto de partida para un nuevo género o bien aportando los suficientes cambios como para dar lugar a videojuegos que se convertirían en referencia para el futuro.

En el terreno de los shooters DOOM está considerado el auténtico padre del que sin duda es uno de los géneros más extendidos en la actualidad. Su influencia dejó constancia en sagas posteriores de enorme éxito como Halo o Half-Life. Parte de su encanto, además de la jugabilidad y magnífico diseño de niveles, residía en el poderío gráfico siendo una revolución para los PCs de mediados de los 90.

Qué diferente hubiera sido el mundo de los juegos de lucha sin Street Fighter 2. Con una primera entrega arcaica y limitada en muchísimos apartados, Capcom se puso las pilas con su secuela. Tal fue el impacto de Street Fighter 2 en la industria que no sólo en 2020 se siguen realizando torneos de este clásico, sino que su nacimiento marcaría a todos y cada uno de los títulos de lucha posteriores.

DOOM | Defconplay

Need for Speed o Test Drive eran sagas de coches muy vinculadas al campo de la conducción arcade. Tuvo que llegar Gran Turismo para poner patas arriba el género de las carreras, y no sólo eso, sino además desde el punto de vista de la simulación. Sólo en PSX se podía disfrutar de un videojuego en el que se tenían en cuenta todo tipo de parámetros a la hora de conducir un coche y la posibilidad de escoger centenares de vehículos reales. Forza Motorsport, iRacing o Project Cars son sólo algunas de las obras que han estado influenciadas por Gran Turismo, ya sea a modo competitivo o bien para un jugador.

Resident Evil es a los juegos de survival horror lo que DOOM a los shooters. Prácticamente inventó un género nuevo, con permiso de Alone in the Dark. Aquella primera entrega de Resident Evil que se desarrollaba en la mansión Spencer marcó a toda una generación. La ambientación era portentosa para la época, sumando elementos tan dispares como jefes finales, puzzles ingeniosos y obligarnos a gestionar los objetos del inventario.

Dark Souls es un juego casi obligado cuando hablamos de juegos que han sido referencia para otros estudios. Su nacimiento es el más reciente de la lista, pues la obra de From Software se remonta a 2011. Miyazaki marcó las pautas a seguir en los RPG de acción con dos claves por bandera: la dificultad al estilo vieja escuela y un mapa perfectamente interconectado.