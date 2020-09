CoD Black Ops Cold War: una filtración del modo multijugador divide a los fans

Se espera que durante la próxima semana Treyarch y Activision revelen más detalles sobre el modo multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War, el nuevo título de la conocida franquicia que llegará a las tiendas de todo el mundo el 13 de noviembre para PS4, Xbox One y PC (también llegará en un futuro para PS5 y Xbox Series X). Sin embargo, durante los últimos días han estado corriendo cómo la pólvora por la red nuevas filtraciones de este modo.

Tom Henderson, quien ya adelantó en el pasado novedades de Call of Duty, ha comentado a través de su cuenta de Twitter que los usuarios que esperaban que Treyarch reviviera el sistema de prestigio, pueden esperar sentados. Según Tom, los últimos datos que le han llegado del juego, en el mes de julio, no se había implementado un sistema de prestigio, sino rangos estacionales como se ve en Call of Duty: Modern Warfare.

Como podéis imaginar, todo esto debemos tomarlo como un rumor, ya que ni Treyarch o Activision han comunicado nada de forma oficial. Aun así, muchos jugadores quieren recuperar el sistema de prestigio, por lo que, al igual que hizo Infinity Ward con Modern Warfare, Treyarch y Raven Software podrían realizar cambios en el modo multijugador antes del lanzamiento.