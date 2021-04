CoD Warzone: Si te cruzas en el paso de esta abuela gamer, no tardará en eliminarte

Los videojuegos al estilo battle royale han experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, y parece que el éxito de este tipo de juegos ha llegado para quedarse con nosotros por mucho tiempo. Cada nuevo lanzamiento busca superar al último, por lo que a día de hoy es muy difícil que el género desaparezca. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) fue el precursor de todo este fenómeno, Fortnite llevó las cosas a otro nivel y Call of Duty no podía quedarse fuera de este mundo.

Call of Duty se unió al género battle royale en marzo de 2020 con el lanzamiento de Warzone, un frenético videojuego de disparos y supervivencia que no tardó en convertirse en un verdadero éxito. Se cuentan por millones los usuarios que juegan cada día y, al contrario de lo que se suele pensar de forma generalizada, este tipo de entregas no son entretenimiento exclusivo para el público más joven. Personas de todas las edades también destacan por sus habilidades dentro del título y marcan tendencia en plataformas de streaming como Twitch.

Uno de los descubrimientos más recientes tiene que ver con una mujer de 58 años con más de medio millón de seguidores en TikTok y otro gran número de fans en Twitch y Facebook Gaming. Michelle Statham inició su carrera como streamer con Apex Legends, pero ahora ha conseguido crecer en popularidad gracias a sus espectaculares habilidades con el sniper de Call of Duty Warzone. Si te cruzaras con ella en el campo de batalla, creerías que está utilizando algún tipo de programa para mejorar la puntería, pero lo cierto es que es ella misma.

Según recoge USA Today, Michelle Statham vive con su esposo, su hija, su yerno y sus dos nietos en el estado de Washington. El marido y la hija fueron quienes la animaron a probar con el streaming, ya que ha jugado a videojuegos durante toda su vida y se le da verdaderamente bien. El año pasado, cuando la pandemia por Covid-19 obligó a los estadounidenses quedarse en casa, comenzó a transmitir a tiempo completo, y ahora podemos encontrarla 40 horas a la semana en Facebook Gaming y Twitch.