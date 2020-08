¿Cómo de grande es tu biblioteca de Steam? Con este truco podrás descubrir cuánto dinero te has gastado

En PC podemos encontrar todo tipo de servicios para jugar, pero Steam es sin lugar a dudas el lugar que alberga más jugadores a diario. Nada extraño por otra parte si tenemos en cuenta los miles de juegos que alberga la plataforma de Valve y por supuesto sus constantes ofertas, con mención especial a las disponibles en épocas como verano, navidad u ocasiones especiales como Halloween, entre otras.

Estas características han llevado a Steam a convertirse en el sitio ideal para jugar en PC. A nada que tengamos un PC medianamente decente para jugar y aprovechemos al máximo las ofertas y rebajas de lanzamiento podremos llenar nuestra biblioteca a pasos agigantados.

Steam Link | Steam

Sin ir más lejos, si llevas unos cuantos años en Steam seguramente tengas en tu haber decenas y decenas de videojuegos, aprovechando tanto las ofertas de Steam como otras también disponibles en webs como HumbleBundle. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez cuánto vale realmente tu colección de videojuegos de Steam?

Existe un método muy sencillo para conocer el coste total de tu biblioteca, por aquello de presumir con los amigos del valor de tu cuenta. En tu perfil de Steam accede a ‘Historial de Compras’ a través de Parámetros de la Cuenta. Aquí tendrás un completísimo desglose de todo lo que has gastado en Steam desde que has creado la cuenta, cada céntimo y cada euro. Suma cuánto has gastado y sorpréndete de la cantidad de dinero, o no, que has invertido en ampliar tu biblioteca de juegos en PC.