¿Cómo desinfectar correctamente los joy-con y la Switch según Nintendo?

Es normal que con el paso de los años los mandos de nuestras consolas muestren signos de uso. En el caso de los JoyCon de Nintendo Switch no iba a ser menos, por lo que si quieres seguir disfrutando de los mandos de la plataforma como el primer día, te contamos cómo limpiarlos de manera adecuada.

Al contrario que otros gamepad para consolas como el DualSense, los JoyCon de Nintendo Switch cuentan con un estilo peculiar en lo que a diseño se refiere. El primer paso será retirarlos de la pantalla o el accesorio grip en el que también puedes ajustarlos.

Nintendo Switch | Nintendo

Antes de pasar al proceso de limpieza has de saber que no deberás de verter ningún tipo de líquido sobre los JoyCon o sumergirlos en agua. Por supuesto, y para una mayor seguridad, no te olvides de apagar los dispositivos. En lo que a ingredientes se refiere necesitarás dos trapos limpios y de tacto suave. También ten a mano un cuenco con un poco de agua además de desinfectante que contenga un 70% de alcohol.

El primer paso será humedecer ligeramente uno de los trapos en agua, retirando el exceso de ésta. Limpia con cuidado el JoyCon durante unos minutos. Utiliza el trapo restante y limpio con un poco de desinfectante. Da un último repaso con una de las secciones secas del trapo y listo, ya tendrás tus JoyCon como el primer día.