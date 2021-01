Consigue totalmente gratis Little Nightmares para PC

Bandai Namco está preparada para sorprender a los jugadores. ¿Cómo? Regalando por completa sorpresa Little Nightmares. ¿El motivo de esto? Una forma de preparar a los jugadores para la llegada de su secuela, la cual está confirmada para el mes de febrero. Así es que, con intención de que los jugadores se preparen, incluso aquellos que hasta la fecha no han probado esta gran propuesta.

Aunque esta propuesta se filtró horas antes de la confirmación de Bandai Namco, finalmente ya es posible solicitar nuestra copia de Little Nightmares para Steam. Eso sí, se trata de la versión estándar del juego y que podremos conseguir sin ningún tipo de gasto. Simplemente necesitamos tener una cuenta en la tienda de Bandai Namco para poder proceder a esta petición.

Little Nightmares | Bandai Namco

Eso sí, si compruebas que te cuesta poder solicitar tu copia o que tarda en llegar el código a tu correo, no tienes que preocuparte. Actualmente los servidores de la página tienen problemas, pero será posible llegar a solicitar la copia sin mayor problema. Eso sí, debes saber que esta versión no incluye el pase de temporada Secretos de las Fauces, lo cual añade tres contenidos adicionales.

Mientras tanto, os recordamos que Little Nightmares está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Por otra parte os recordamos que su secuela, Little Nightmares 2, tiene su lanzamiento programado para el 12 de febrero de este mismo año, siendo confirmado para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X. Una propuesta que, pese a la inocencia que refleja, puede ser realmente aterradora.