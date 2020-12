Crash Team Racing Nitro-Fueled: Juega gratis en Nintendo Switch por tiempo limitado

Nintendo Switch todavía tiene mucha guerra que dar, tal y como ha demostrado desde su aparición. De hecho, son muchos los jugadores que disfrutan de sus grandes propuestas y no dudan en sumar espectaculares títulos. Pero esto también puede venir con dudas pues, entre tanto juego, ¿a cuál le damos prioridad? Ahí es donde entra la oportunidad de poder probar los títulos gracias al servicio Nintendo Switch Online.

¿Tienes una Nintendo Switch con suscripción activa a Nintendo Switch Online? Entonces esta noticia te va a encantar puesto que es el momento perfecto para que puedas disfrutar de la gran propuesta de Crash Team Racing Nitro-Fueled. Este alocado título estará disponible para los suscritos al servicio de forma totalmente gratuita hasta el 5 de enero. Eso sí, ¿cuándo empieza esta prueba? El próximo 30 de diciembre.

Algunas de las características más llamativas de esta entrega es su alocada propuesta con personajes propios del mundo de Crash y que no dudarán en mostrar sus grandes habilidades con los karts. Eso sí, los circuitos sabrán cómo ponernos a prueba puesto que tendremos ante nosotros todo tipo de pistas con distinto asfalto y curvas que sorprenderán por lo cerradas que son.

Crash Team Racing Nitro-Fueled está disponible en Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Si todavía no te has dejado llevar por su acción esta es la mejor forma de probarlo. Además, tendrás la oportunidad de guardar el progreso, lo que hace que la propuesta sea incluso más divertida.