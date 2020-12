Los mejores juegos exclusivos de 2020 para PlayStation, Nintendo Switch y Xbox

Estamos a escasas semanas de concluir un 2020 que será recordado por la pandemia que ha azotado a todo el planeta, mermando muchas de las industrias como el cine, la música, y por supuesto los videojuegos. En ésta última, por suerte, hemos podido disfrutar del lanzamiento de las nuevas consolas, PS5 y Xbox Series X. También ha habido espacio para los grandes lanzamientos, juegos imprescindibles que no deberían de faltar en ninguna estantería.

En Nintendo Switch el gran vencedor ha sido sin lugar a dudas Animal Crossing: New Horizons. Definido como ‘el juego del confinamiento’, la GranN aprovechó sin quererlo el encierro obligado a causa de la COVID-19, para tenernos enganchados a este simulador virtual que se ha convertido en todo un fenómeno. Más y mejor, New Horizos es uno de esos simuladores que entran por los ojos y te atrapan por su jugabilidad.

The Last of Us: Parte 2 | Naughty Dog

Sony ha tirado la casa por la ventana en 2020. Hasta tres exclusivos de renombre llegaban a PlayStation 4 meses atrás, cerrando una generación histórica para veterana consola. Final Fantasy Fantasy VII Remake y Ghost of Tsushima no han estado nada mal, pero la condecoración se la lleva sin duda The Last of Us: Parte 2. Un juego tan polémico como transgresor por su narrativa, y que supone un punto de inflexión en la forma de contar historias.

Microsoft ha estado mucho más escueta que el resto de compañías a la hora de lanzar nuevos juegos. Ori and the Will of the Wisps se convierte no sólo en uno de los títulos imprescindibles del año sino también en el mejor metroidvania hasta la fecha. Precioso en lo que a factura visual se refiere y divertidísimo una vez cogemos el mando. Mención especial para Machacolmenas, la primera expansión de Gears 5 que ha pillado a muchos por sorpresa. Además de reunir un apartado técnico de infarto, ideal para estrenar Xbox Series, es una de las apuestas más adictivas en cooperativo.