Los creadores de Resident Evil a juicio: podrían pagar hasta 12 millones por infracción de derechos de autor

Los problemas no acaban para Capcom. Mientras que muchos jugadores disfrutan de las grandes propuestas presentes en su último gran éxito, Resident Evil Village, los artistas no parecen estar tan contentos. Recientemente os contábamos que el director de una película de terror acusaba a la compañía de haber robado el diseño de uno de sus monstruos para su última obra. Sin embargo, la polémica no ha acabado aquí puesto que una nueva artista no ha dudado en presentar una denuncia contra la compañía.

La diseñadora Judy A. Juracek ha presentado una denuncia en el tribunal de Connecticut asegurando que la compañía copió sus diseños en juegos como Resident Evil 4 para dar vida a los entornos, detalles e incluso el logo. De hecho, utilizaron diseños que ya estaban protegidos por derechos de autor en juegos que numera y que señala como Resident Evil 4 y Devil May Cry.

Estas obras se encontraban en Surfaces, uan colección de 1200 fotografías de texturas que la propia diseñadora fotografió. Si bien su libro está destinado a ser utilizado para investigación visual y cuya publicación se remonta al año 1996, parece que Capcom no siguió las pautas. Después de todo, la artista indica que estos diseños se encuentra en un CD-ROM y, en caso de querer usar las imágenes, las personas tienen que otorgarle licencia a las imágenes para uso comercial contactándola directamente.

Según la artista, la compañía nunca llegó a contactar con ella. Pero lo que sorprende es ver que en la denuncia contempla que hasta 80 fotografías han sido utilizadas en distintos escenarios en los juegos, con más de 100 páginas de documentación. De hecho, incluso se llegó a utilizar un cristal roto como parte del logo de Resident Evil 4. Y es que, a partir de mirar con más detenimiento las pruebas, la artista llegó a comprobar que había más de 200 casos en los que, supuestamente, la compañía usa sus fotos sin permiso.

¿Cuándo descubrió todo esto? Durante la filtración de información de Capcom, donde incluso descubrió que algunos de los archivos tienen el mismo nombre con el que ella los subió. De este modo, tendremos que esperar para comprobar cómo acaba esta denuncia y si finalmente la denuncia sigue adelante o, por el contrario, vemos cambios en el camino.