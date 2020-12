Cuidado con tus celebraciones: PS5 activa el micrófono cada vez que ganas un trofeo

El nuevo mando de PlayStation 5, DualSense, se ha ganado el beneplácito de los usuarios a pesar de ser un importante cambio frente al DualShock, uno de los gamepads más emblemáticos de la historia de los videojuegos. Entre sus nuevas características encontramos el uso de la tecnología háptica, un diseño completamente renovado e incluso un micrófono mucho más efectivo que el visto en DualShock 4.

Precisamente el micrófono se ha convertido en uno de los elementos diferenciadores de DualSense y que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Y es que lo que muchos nos sabrán al respecto del periférico es la activación del micrófono por defecto una vez conseguimos un trofeo en cualquier juego de PlayStation 5.

Un usuario a través de Reddit ha mostrado un divertido vídeo que no ha tardado en hacerse viral. En él podemos ver el momento exacto en el que vence a uno de los jefes finales de Demon’s Souls Remake. No obstante, y con lo que nadie contaba, es que al saltar el trofeo en pantalla tras completar la batalla el micrófono captara también el júbilo y por consiguiente el grito de alegría del jugador.

‘Primera vez que juego a un Souls. No sabía que PS5 graba el audio de tu micrófono cada vez que consigues un trofeo. Ups’, destacaba el usuario en el popular foro y cuyo vídeo supera ya la cifra de 54.000 votos positivos. Si no quieres que tu PlayStation 5 recoja el audio del micrófono, sólo has de acceder a la configuración de tu consola. Otra opción, mucho más rápida, es mutear el micrófono a través del propio botón en el DualSense.

Demon's Souls Remake es uno de los mejores videojuegos de 2020 y sin duda un candidato perfecto para estrenar nuestra flamante PlayStation 5. Catalogado por muchos como el primer juego de nueva generación, Bluepoint ha conservado no sólo la esencia del juego original desarrollado por From Software allá en 2009, sino que además ha apartado suficientes cambios y mejoras jugables para que la experiencia se haga mucho más accesible a los recién llegados a la marca.