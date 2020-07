Cuphead se estrena en PlayStation 4 y habla de su primer DLC

El pasado 28 de julio los jugadores se encontraban con una sorpresa realmente agradable y es que, mediante la PS Store, podían ver durante breves minutos la posible llegada de Cuphead a la consola. A pesar de ello, no fue hasta horas más tarde cuando, mediante un directo con Geoff Keighley, el estudio independiente no solo confirmaba su llegada, sino que incluso anunciaba que ya estaba disponible para su adquisición.

Este estreno ha sido toda una grata sorpresa para los jugadores que no han dudado en dirigirse a la tienda para poder sumar este espectacular indie a su colección. Aunque, por supuesto, el juego no llegaba solo, sino que incluso la compañía, para celebrar este gran anuncio, mostraba un nuevo tráiler del juego. Aunque este no está totalmente centrado en la acción del juego, sino que han optado por un estilo stop motion que luce de maravilla.

A pesar de que esta ha sido una de las noticias más esperadas por los jugadores, el estudio también ha encontrado espacio para el DLC. Además de anunciar la llegada del juego a PlayStation 4, el estudio ha confirmado que habrá que seguir esperando un poco más para poer ver la llegada de su primer DLC, The Delicious Last Course. Lamentablemente, una noticia que viene acompañada de un desarrollo que parece llevar más tiempo del esperado.

Pero las buenas noticias siguen por buen camino con la llegada de Cuphead a PlayStation 4, sumándose al catálogo de plataformas ya disponibles como PC, Nintendo Switch y Xbox One. Se trata de una de las aventuras más disparatadas y una de las grandes pruebas de habilidad para los jugadores ya que no solo nos obliga a mantenernos atentos, sino que incluso nos ofrece la oportunidad de demostrar que no hay rival que pueda con nosotros con algunos de los jefes más imponentes de los videojuegos.