Cyberpunk 2077 se luce en un nuevo vídeo para mostrar su gran potencial en las gráficas RTX 30

Hay juegos que consiguen mantener la atención de los jugadores constantemente y, entre una larga lista de títulos, uno de los nombres más repetidos es el de Cyberpunk 2077. El ambicioso proyecto del estudio polaco ha conseguido ganar una serie de premios que destacan las esperanzas de los jugadores en su obra y, sin duda, hay motivos para ello. Una muestra de esta gran promesa es como luce esta gran obra en las nuevas gráficas de NVIDIA.

La nueva serie 30 de las tarjetas gráficas de NVIDIA han sido presentadas recientemente y, con motivo de esta gran ocasión, CD Projekt RED no ha dudado a la hora de mostrar que su juego aprovechará al máximo sus característica de estas. Pero, ¿cómo hacerlo de tal forma que consigan fascinar a los jugadores? Esto ha sido gracias a un nuevo vídeo en el que no solo han lucido el título, sino que además han iluminado la ciudad de Night City.

Como bien se muestra en el vídeo, el juego aprovechará al máximo el ray tracing, dando así más vida a la ciudad y sus entornos. Una forma espectacular de demostrar que esta tecnología será una auténtica revolución para los videojuegos ya que, sin duda, el título del estudio polaco lo aprovechará al máximo. Después de todo nos encontramos con un juego que tiene luces, destellos y todo tipo de lugares donde, el uso de esta función, podrá dar una experiencia totalmente nueva.

Eso sí, también nos recuerda que todavía falta un poco para poder verlo en acción ya que Cyberpunk 2077 verá la luz el 19 de noviembre de 2020 con estreno en PC, Xbox One y PlayStation 4. Por supuesto, también estará disponible en Xbox Series X y PlayStation 5, aunque actualmente se trata de uno de los títulos que no pueden confirmar cuándo será esa fecha dado que, por el momento, no conocemos cuándo será el lanzamiento oficial de esta nueva generación de consolas.