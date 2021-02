Days Gone llegará a PC esta primavera y no será el único exclusivo en llegar a esta plataforma

A lo largo de los años, Sony nos ha demostrado estar buscando nuevas formas de sorprender a los jugadores. En todo momento su intención ha sido la de garantizar que los jugadores puedan encontrar el mejor servicio, por lo que nos han sorprendido con distintas novedades. Por una parte tenemos la llegada de un nuevo State of Play y ahora un cambio en su dinámica de lanzamientos.

En su día nos llevábamos la sorpresa con la confirmación de que Horizon Zero Dawn llegaba a PC. Pero esta parece ser una nueva dinámica de lanzamientos por parte de Sony puesto que Jim Ryan, CEO de PlayStation, en su entrevista con GQ Magazine ha confirmado la llegada de Days Gone a PC el próximo 26 de abril y parece que no será el único que siga estos pasos.

Days Gone | Bend Studios

Aunque sabemos que en los próximos meses tendremos Days Gone en PC, Jim Ryan ha indicado que a este le seguirán otros títulos de PlayStation. Eso sí, por el momento sin ningún tipo de nombre al que poder aferrarnos, a pesar de que hay quienes mencionan que uno de estos pueda llegar a ser God of War, la gran obra de Sony Santa Mónica que ha logrado conquistar a jugadores de todo el mundo.

Si bien por el momento tendremos que esperar noticias por parte de la compañía, las novedades no dejan de llegar. Pero, por el momento, os recordamos que es posible disfrutar de Horizon: Zero Dawn en PC y PlayStation 4. Una de las grandes obras que ya tiene su secuela en camino, aunque por el momento no se ha confirmado cuándo podremos ver este gran estreno.