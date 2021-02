Sony confirma fecha para un nuevo State of Play centrado en los próximos lanzamientos de PS4 y PS5

La espera se ha hecho larga. Después de todo, desde finales de 2020 no habíamos tenido ningún State of Play para mostrarnos las novedades de los juegos más esperados y futuras novedades para las consolas de Sony. Por suerte, la compañía ha empezado con fuerza este año y confirma un nuevo State of Play que se emitirá el 25 de febrero a las 23 horas en la península española.

Mediante su mensaje de confirmación, la compañía ha indicado que darán novedades de hasta 10 juegos para PS4 y PS5, incluyendo nuevos anuncios y noticias sobre algunos de los juegos indie third parties que ya se conocieron durante la presentación de junio. De hecho, ya sabemos que la duración del evento será de 30 minutos, pudiendo seguirse mediante su canal de YouTube, aunque en Neox Games os daremos todas las facilidades para que podáis disfrutarlo en directo.

Entre las propuestas que se mencionan, muchos jugadores ya esperan poder conocer la fecha de lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits, encajando en la descripción de juego indie de third parties. Aunque también se ha mencionado la posibilidad de ver The Devil Inside o Oddworld: Soulstorm, títulos anunciados también durante el evento de junio y que, hasta la fecha, no han mostrado más novedades.

Lo que sí sabemos que no se verá durante el evento son novedades sobre el hardware ya que la compañía centrará totalmente este evento en las novedades en juegos que están por llegar. Sin duda, una noticia muy bien recibida por la comunidad que ya se muestra impaciente con lo que está por llegar. Simplemente os recordamos que será este próximo 25 de febrero cuando podremos conocer las novedades que Sony guarda para nosotros.