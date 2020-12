Devil May Cry 5: El DLC de Vergil llega a PC, PlayStation 4 y Xbox One

Ha llegado el momento que muchos jugadores estaban esperando ya que finalmente Vergil se ha convertido en un personaje jugable de Devil May Cry 5. Eso sí, para poder disfrutar de esta gran presencia en PC, PS4 y Xbox One habrá que pagar un DLC de aproximadamente 5 euros. Pero tal y como ha mostrado el nuevo tráiler de Capcom, es una de las grandes propuestas que muchos jugadores estaban deseando.

Se trata de una de las grandes incorporaciones que se han añadido en Devil May Cry 5: Special Edition, publicado el 12 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Además, gracias a este DLC conseguimos poder jugar con Vergil las misiones de la historia, el modo Palacio Sangriento e incluso El Vacío. Todo tipo de propuestas que, sin duda, sacarán provecho a su gran habilidad.

Con intención de que los jugadores puedan disfrutar de este gran contenido, la compañía ha mostrado un espectacular tráiler con el hermano de Dante enseñando su habilidad a la hora de derrotar enemigos con sus distintas armas. Eso sí, no es la única sorpresa, sino que cuenta con una habilidad única a la hora de utilizar un clon demoníaco que replica sus movimientos y ofrece una gran profundidad en el combate.

Por supuesto, os recordamos que ya es posible adquirir el DLC de Vergil para Devil May Cry 5 en PC, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una espectacular propuesta repleta de grandes novedades y que garantizará que los usuarios disfruten de una experiencia sin igual. Tenemos ante nosotros un personaje capaz de reaccionar muy rápido a los ataques y que, sin duda, no dará tregua a ningún demonio.