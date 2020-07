Diez complementos que no pueden faltar en tu habitación gaming

Hay ciertos accesorios que no pueden faltar en todo buen set up gamer. Te damos unas ideas de los mejores accesorios gaming para poder jugar de forma cómoda y llevar las partidas a otro nivel. A todos los gamers les gusta tener su set up completo y si todavía no dispones de estos accesorios, ¡toma nota! Ser un verdadero gamer supone pasar horas y horas frente a la pantalla y haber completado más de un juego, pero si lo que quieres es ser realmente un experto, estos complementos te harán mejorar de forma considerable todas tus partidas.

Uno de los principales accesorios es el teclado gamer. Un verdadero gamer debe tener un teclado ergonómico, con muchos colores y formas personalizadas, ¡échale imaginación y hazte con el perfecto! Por otra parte, consigue una buena almohadilla que complemente a tu ratón. Puedes elegir entre una variedad de alfombrillas gaming, como la estándar, speed y control.

Teclado | NeoxGames

Escoge un buen ratón, si juegas a todo tipo de juegos puedes hacerte con un ratón genérico gaming, o sino optar por alguno especializado como MOBA o Shooter. Pasar horas y horas jugando, requiere que estemos en una silla cómoda. Para lograr una buena experiencia, y no acabar con dolores de espalda, elige tu silla gaming ideal según tu estatura, peso y forma de jugar. Además de un buen asiento, también es necesario gozar de buen sonido, por eso debemos elegir los auriculares más adecuados. Los más populares son los de diadema, o también llamados auriculares circumaural. Si quieres disfrutar de una experiencia única, unos buenos y adecuados altavoces, marcarán la diferencia.

Por otra parte, con el soporte para los auriculares podremos tener los cables sin enrollar, además de estar en un lugar cómodo y listos para usar. El mando, es otro accesorio que suele utilizarse para jugar, existe una gran cantidad de opciones como el Xbox One Controller, el mando de la Xbox o el DualShock 4. No hemos olvidado el micrófono, ya que es imprescindible para escuchar y comunicarse con los compañeros en cada misión de Resident Evil o Call of Duty. Por último, será muy útil contar con un organizador de cables, para esconder todos aquellos molestos cables que andan sueltos y poder disfrutar así de una mejor experiencia.