Dobles de Hollywood vs dobles de videojuegos: ¿para qué se utilizan?

Cuando vemos una película o disfrutamos de un gran videojuego, no podemos evitar fijarnos en la forma de interpretar las escenas. Ya sea por la forma de ser capaces de transmitir el modo de pelear como a la hora de dar vida a un personaje de un videojuego, simplemente nos demuestran que contamos con grandes profesionales que lo hacen posibles. Y no, no solo hablamos de los grandes actores a los que muchos ya les han puesto cara, sino también a esos actores de doblaje en el cine y en los videojuegos que, en ocasiones, no llegan a tener tanta visibilidad.

Pero a pesar de que ambos trabajos pueden tener su similitud, la realidad es que estos tienen ciertos aspectos que los diferencian. Después de todo, un actor de Hollywood está centrado en interpretar las escenas de más riesgo o cubrir un puesto vacante. Estos buscan evitar que el actor principal reciba daño dando vida a su personaje y, en la mayor parte de las ocasiones, evitando que su rostro sea visto para simular una realidad. Por supuesto, hay mucha más profundidad en una profesión cuyos actores corren, sin lugar a dudas, grandes riesgos.

En el caso de los dobles de videojuegos, este proceso va un paso más allá de dar interpretación a una escena. Y lo mejor es que hemos podido conocer un poco más a fondo esta gracias a Demons Souls Remake, el exclusivo de PlayStation 5 que ha dado voz a uno de sus actores, quien cuenta con una carrera de más de 20 años de experiencia, aunque nunca había llegado a experimentar algo parecido a lo visto con esta obra. Al menos, así lo indica él.

Explica que su experiencia es la de tener que ejecutar movimientos que los propios jugadores vayan a sentir al jugar. En este caso, al tratarse de un remake, se trataba de una experiencia mucho más ambiciosa puesto que los jugadores del primer título tenían que sentir esa familiaridad del movimiento. Por ello, tuvieron que ser fieles a la hora de interpretar cada gesto, cada ataque e incluso reacción. De hecho, considera que llegó a ser la musa para todas las animaciones a lo largo de un año y medio.

Su actuación fue precisa y es que, para capturar el movimiento de Demon’s Souls, tuvo que seguir un sistema muy cuidadoso. La forma de moverse, las evasiones e incluso los asesinatos y respuestas debían ser jugables en todo momento, fieles al original, al tiempo que se mantenían estéticamente sólidos y con cierta credibilidad. La velocidad del movimiento era crucial, hasta el punto de que un mal gesto podría perder el peso e inercia que tanto caracteriza a la propuesta. De hecho, esto les llevó a tener que repetir en varias ocasiones las escenas.

Para ser conscientes de hasta qué punto esta ha sido una tarea titánica, el actor explica que tuvieron que realizar el conjunto de movimientos para cada una de las 20 clases de armas. Para ello, tuvieron que repetir caminar, correr, sprints, inicios, detenciones e incluso los giros. Todos con un metrónomo rítmico que se combinaron en patrones a las que llamaron “dance cards”. De este modo, fueron marcando horarios donde las mañanas servían para acumular sprints y, el momento de la tarde, cuando ya estaba más cansado, se capturaban los movimientos más difíciles para darle más realismo.

Si todo lo anterior puede parecer pesado, a continuación se procede a las animaciones del combate, las cuales constan de cinco etapas: postura inicial, anticipación, ataque, recuperación y postura final. Cada movimiento cuenta de sus peculiaridades, pequeñas diferencias que garantizan que, una vez en el juego, el jugador sea capaz de saber cómo reaccionar en todo momento. De ahí que el actor tuviese que ser capaz de realizar cada movimiento para ser incluido en el juego.

Por último, cuenta que incluso hubo momentos en los que tuvo que capturar el movimiento de los NPC, esos personajes con los que poder interactuar. Para estos, el proceso fue distinto ya que lo que buscaron fue la capacidad del actor de reaccionar, interpretar con soltura cómo reaccionaría un civil a un sonido o incluso a un escenario. De este modo, confiaron en el actor la capacidad de transmitir lo que realmente el jugador espera ver.

Por supuesto, también hubo ciertas sorpresas y es que los dobles de Hollywood también llegaron a estar presentes para el juego. Coordinados por el propio actor de doblaje para el juego, estos dobles de Hollywood interpretaron la lucha contra los enemigos que se mostraba en el tráiler. Una tarea que se realizó en dos etapas diferentes. Y sin duda, ambas profesiones, aunque con sus similitudes, encajan a la perfección en el mundo de los videojuegos donde, al contar con profesionales en animación y directores, se puede llegar a aprender mucho del movimiento, tal y como indican estos actores.

De hecho, para finalizar su presentación, el actor afirma que una de sus partes favoritas de este trabajo es el hecho de que pudo aprender cómo moverse de nuevas formas, obteniendo una nueva apreciación por la acción y animación japonesas con énfasis en la postura y siluetas. Para este actor, aprender a moverse en Demon’s Souls le ayudó a entender y ver el movimiento de una forma totalmente diferente.