Donkey Kong 64: Un nuevo truco sale a la luz después de 21 años

Los seguidores de Nintendo han descubierto recientemente un nuevo truco del clásico videojuego Donkey Kong 64. Lo más curioso de este descubrimiento no es el truco en sí, sino el hecho de que se produzca 21 años más tarde de su lanzamiento.

Se trata de un código que permite acceder a un nivel con menos plátanos dorados de lo normal. Para recrear este truco, hay que acercarse a B.Locker en un vestíbulo y presionar hacia arriba, hacia abajo, izquierda y luego derecha en el D-pad. Como podemos ver en el vídeo:

Una vez hayamos hecho estos pasos, se activará un efecto de sonido de munición guiada para habilitar una función de desarrollador que se reiniciará cada vez que el jugador cargue un lobby de nivel. ¿Podría ser este el último truco de Donkey Kong 64? No hay duda de que es sorprendente que haya salido a la luz después de 21 años.

La última vez que vimos a Donkey Kong fue en 2014, con el lanzamiento de Donkey Kong Country: Tropical Freeze para Wii U, y también, a Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars un año después. En cualquier caso, ha pasado un largo tiempo desde que no conocemos nuevos detalles de Donkey Kong, por ahora no hay rumores ni filtraciones de que esta situación vaya a cambiar en Nintendo Switch.