DOOM Eternal, Control y 15 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass en diciembre

Hay compañías que no dejan de sorprendernos y, entre ellas, nos encontramos con Microsoft. Si ya de por sí la compañía tenía claro que su consola llegaría a lo más alto, con lo que no se rinden es con su servicio de suscripción. Xbox Game Pass es uno de los servicios más completos y más aún en este mes de diciembre donde da la bienvenida a 17 nuevos juegos.

Será a partir del 3 de diciembre cuando muchos de los juegos marquen su momento de llegada, encontrándonos con nombres tan imponentes como DOOM Eternal e incluso Control, obra que se rumoreaba desde hace unos días. Pero si todavía esperas algo más, entonces te mostramos a continuación la lista completa de juegos que se suman al catálogo y las plataformas en las que estarán disponibles.

Lista de estrenos Xbox Game Pass diciembre

Control (Android y Consola) - 3 de diciembre

DOOM Eternal (PC) - 3 de diciembre

Haven (PC y Consola) - 3 de diciembre

Rage 2 (Android) - 3 de diciembre

Slime Rancher (Android y Consola) - 3 de diciembre

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) - 3 de diciembre

Yes, Your Grace (Android. Consola y PC) - 3 de diciembre

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Consola y PC) - 4 de diciembre

Call of the Sea (Android, Consola y PC) - 8 de diciembre

Monster Sanctuary (Android y Consola) - 8 de diciembre

Starbound (PC) - 8 de diciembre

Unto The End (Consola y PC) - 9 de diciembre

Assetto Corsa (Android y Consola) - 10 de diciembre

Gang Beasts (Android y Consola) - 10 de diciembre

GreedFall (Android, Consola y PC) - 10 de diciembre

Superhot: Mind Control Delete (Android y Consola) - 10 de diciembre

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Consola y PC) - 10 de diciembre

Por supuesto, no solo contamos con grandes bienvenidas, sino que también tenemos que despedirnos de algunos grandes éxitos. A partir del 11 de diciembre dejará de estar disponible eFotball PES 2020 en consola mientras que a partir del 15 de diciembre tendremos que decir adiós a Age of Wonders: Planetfall, Infinifactory, Metro: Last Light Redux, MudRunner, Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Pathologic 2, The Turing Test, Ticket to Ride y Untitled Goose Game.