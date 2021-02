DOOM Eternal: Su director se plantea añadir una DOOM Slayer femenina

El gran éxito de DOOM Eternal es innegable. Pero a pesar de que ya ha mostrado una gran variedad de contenido, la compañía tiene todavía intención de seguir sorprendiendo a los jugadores. De hecho, la mayor sorpresa ha llegado cuando, a través de un directo de Bethesda, el director de DOOM Eternal, Hugo Martin, ha asegurado que piensa mucho sobre incluir una protagonista mujer.

Eso sí, a pesar de que es una idea que anda en su mente y que le atrae, menciona que no sería tan simple. Después de todo, asegura que este personaje tendría que afectar al gameplay, ser diferente al DOOM Slayer que ya conocemos. Para ello, no solo tendría que moverse distinto, sino que también tendría que ofrecer un tipo de agresividad distinta al personaje que ya conocemos.

DOOM Eternal | Bethesda Softworks

De hecho, afirma que si lo llegasen a incluir, tendría que ser un personaje letal. Cree que es interesante cómo podría impactar las Glory Kills e incluso las armas que pudiera tener. Aunque, por supuesto, su estilo jugable sería con un tipo diferente de agresividad. Lo que sí promete es que, de añadirlo, realmente se esforzaría en que tuviera un impacto en el gameplay de manera significativa.

Aunque, como bien hemos podido comprobar, por el momento estas ideas no se han llevado a cabo, no se han materializado, y no parece que vaya a ser algo cercano. Simplemente es una idea que tiene en mente y a la que estaremos atentos a partir de ahora mientras seguimos disfrutando de las grandes novedades presentes en DOOM Eternal, disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.