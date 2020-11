Dragon Ball Z Kakarot presenta la segunda parte de su DLC con un espectacular tráiler de lanzamiento

Desde su presentación oficial, Dragon Ball Z Kakarot ha sido una de las grandes sorpresas para los fans del anime. Después de todo, nos encontramos con la posibilidad de conocer desde una nueva perspectiva a la gran obra de Akira Toriyama, sus personajes y, por supuesto, la acción que lo rodea. Claro que esto no solo se limita a una historia base en el juego, sino que llega acompañada de todo tipo de DLCs.

Aunque su primer DLC se estrenó ya hace un tiempo, ahora llega el momento de poder disfrutar de la segunda parte. Para ello, la compañía ha preparado un lanzamiento casi sorpresa que está disponible desde ya mismo y que nos ha permitido conocer un poco más a fondo gracias a su último tráiler. Todo con la intención de que podamos ver el peligro que se acerca puesto que estará muy presente Freezer Dorado.

Por supuesto, este no será el único que tenga grandes cambios, sino que Vegeta y Goku también estarán muy preparados para la acción. Para ello, tendrán que hacer frente controlando el ki divino para transformarse en Super Saiyan Blue. Una transformación completa que impedirá que el mal se haga con todo el poder y destruya un mundo en el que habitan todo tipo de seres.

Lo que destaca sobre todo de este DLC es que, dividido en dos partes, está incluido en el Season Pass. Por ello, todos los usuarios que lo hayan adquirido lo tendrán de primera mano desde ya mismo. Y si todavía no has disfrutado de la gran acción presente en Dragon Ball Z Kakarot, os recordamos que la obra está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4, siendo una de las grandes revoluciones para los fans del anime.