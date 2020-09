El creador de God of War insinúa el inminente anuncio de una secuela

God of War se ha convertido para muchos en uno de los juegos más importantes de la generación y todo un indispensable en PlayStation 4. Si bien es cierto que Sony Santa Monica no ha desvelado sus planes para la nueva generación, Cory Barlog y creador de la última entrega de la saga no ha hecho más que avivar los rumores sobre un posible God of War 2.

A través de Twitter, Cory lanzaba varios mensajes cuanto menos curiosos en su cuenta personal de la red social. ‘La venganza es un plato que se sirve frío’ era uno de ellos, encajando a la perfección con lo que sería el universo de God of War. A todo ello, por si fuera poco, había que sumar la publicación de varios gifs relacionados directamente con la franquicia.

God of War II | Santa Monica Studio

La presentación de PlayStation 5 el próximo miércoles a las 22:00h (horario peninsular) sin lugar a dudas sería el telón de fondo ideal para conocer las nuevas andanzas de Kratos. Sony Santa Monica está inmersa en su nuevo desarrollo, del que poco o nada se sabe. Habrá que seguir de cerca la presentación ante posibles confirmaciones de que finalmente nos encontramos frente a God of War 2.

No han sido los únicos rumores que han corrido como la pólvora de cara al evento de PS5. Square Enix también sería uno de los grandes participantes, mostrando en exclusiva nada más y nada menos que Final Fantasy XVI.