El director de John Wick adaptará a la gran pantalla uno de los mejores exclusivos de PlayStation 4

Para muchos jugadores, Ghost of Tsushima se ha convertido en uno de los exclusivos más destacados. Y no es de extrañar puesto que la obra de Sucker Punch no solo nos ha fascinado con su historia, sino también con su apartado técnico y, más aún, con su estilo gráfico. De hecho, cada uno de los puntos positivos del juego lo han convertido en una de las obras que más jugadores de PlayStation finalizan. Y no solo eso, sino que incluso ha llamado la atención de los grandes para adaptarlo a la gran pantalla.

Así lo ha confirmado Deadline, medio que informa de que el director de John Wick, Capitán América: Civil War y Birds of Pray, Chad Stahelski, tomará el ambicioso proyecto de adaptar Ghost of Tsushima a la gran pantalla. De hecho, no solo será el director, sino que también actuará como productor junto a otras grandes figuras como Alex Young y Jason Spitz, tres nombres que dan vida a la compañía productora 87Eleven Entertainment.

Por supuesto, en el proyecto también estará presente PlayStation Productions y el estudio de desarrollo que ha hecho posible este proyecto, Sucker Punch, quienes tendrán su papel en la producción y asesorar la adaptación para que se mantenga cercana a la experiencia jugable. De hecho, ha sido el propio Nate Fox, director de la obra, quien ha publicado una entrada en el blog de PlayStation no solo confirmando la noticia, sino además mostrando su gran ilusión por este ambicioso proyecto.

De hecho, esta no es la única gran noticia para los exclusivos de PlayStation, sino que no podemos olvidar que The Last of Us también se ha hecho con un hueco dentro de los juegos que verán su adaptación en la gran pantalla. Y es que, a lo largo de los años, la compañía nos ha demostrado tener grandes equipos en los que confiar y poder desarrollar ambiciosos proyectos. Aunque eso sí, tendremos que esperar un poco para poder ver todo el potencial que estas obras tienen.