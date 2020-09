El juego más esperado de PlayStation 5 esconde un secreto sorprendente

La presentación de PlayStation 5 nos dejó anuncios sorprendentes como Final Fantasy XVI, el primer gameplay de Demons Souls y por supuesto el precio y fecha de lanzamiento de PS5, los dos datos más esperados desde hace meses para los futuros compradores de la plataforma. No obstante, Sony se guardaba un as bajo la manga. Se trataba de nada más y nada menos que el anuncio de un nuevo God of War, fechado por ahora para 2021.

La sorpresa fue mayúscula, más aún su lanzamiento. El breve teaser nos mostró la ya emblemática omega de la franquicia, así como la palabra Ragnarok. Junto a esa omega, pudimos también apreciar la presencia de varias runas que, días después del lanzamiento, parecían esconder algo.

Un usuario de Reddit ha desvelado el misterio, asegurando que las runas que rodean a la omega hacen mención, precisamente, a la palabra Ragnarok. No sólo eso sino que también aparecen menciones a Freya, personaje que ya estuvo en la entrega original de PlayStation 4, por lo que se deduce su presencia en esta secuela.

Otro de los puntos clave es que la propia palabra Ragnarok podría hacer mención al subtítulo que acompañe al videojuego, dejando así la secuela como God of War: Ragnarok. El gran misterio, como no podía ser de otra manera, es el referente a la fecha de lanzamiento. Si bien Sony Santa Monica ha fijado el nuevo God of War para 2021, no son pocos los que apuestan por una publicación más cercana a 2022.

Independientemente del nombre que reciba, God of War para PlayStation 4 es uno de esos juegos que merece formar parte obligada de cualquier colección de la consola, te guste o no el género. Tanto a nivel jugable, visual y argumento, Sony Santa Mónica ha logrado un reboot que está catalogado como uno de los juegos más importantes e imprescindibles de la generación.