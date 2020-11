El mejor streamer del mundo en 2020 es español: Ibai Llanos

Cuando España comenzó a ganarlo todo con su selección de baloncesto, de futbol, Rafa Nadal, Fernando Alonso... escuchábamos mucho ese chiste de "Hola, soy español, ¿a qué quieres que te gane?". Ahora podemos sumar el mundo del streaming, puesto que el mejor del mundo en 2020 es español y, de hecho, sus inicios también proceden de lo deportivo, si bien hablamos de eSports.

Ibai Llanos, locutor de deportes electrónicos en su inicio

Ibai Llanos, conocido simplemente como Ibai en las redes, es un joven del País Vasco (ahora reside en Barcelona) cuya fama se inició antes de ser un streamer de éxito. A Ibai comenzó a conocérsele principalmente por su aportación en los eSports, como locutor de partidas de todo tipo de juegos. Fue su carisma, sus comentarios originales y su velocidad a la hora de encontrar las palabras durante estas retransmisiones, lo que le llevaron a la fama.

Invitado a comentar algunos de los torneos más importantes de nuestro país y de otros lugares, Ibai comenzó a hacerse un nombre entre todo el público latino de plataformas como YouTube o Twitch. Ahora se dedica principalmente a crear y compartir contenido en sus canal de Twitch y YouTube de forma diaria, además de participar en diferentes acciones originales que le siguen reportando un rápido crecimiento de aficionados.

El mejor streamer del mundo en 2020 según Esports Awards

En la actualidad Ibai crea contenido de todo tipo, ya sea jugando a títulos de moda como Among Us, disfrutando de clásicos de los eSports como League of Legends, o jugando partidas online con algunos de los futbolistas más famosos del mundo: desde Kun Agüero hasta Thibaut Courtois, a los que llega a vacilar cuando le ganan una partida.

Por supuesto, participa en gran cantidad de colaboraciones con algunos de los streamers más conocidos de España y del mundo, además de crear otro tipo de contenidos como reacciones, cajas sorpresa, etc.

Por todo ello Esports Awards le ha otorgado a Ibai este 2020 el premio de mejor streamer del mundo, compitiendo con importantes creadores de contenidos a nivel mundial como DrLupo, Pokimane, Summit1g o Tinthetatman.