El Nintendo Direct que todos estamos esperando estaría a la vuelta de la esquina

Nintendo es posiblemente la única compañía que todavía no ha desvelado sus planes para lo que resta de año y principios de 2021. Acostumbrados a su formato de Nintendo Direct, durante el presente año la empresa nipona ha permanecido en total silencio, optando por ahora por los lanzamientos de carácter independiente.

Jeff Grubb de VentureVeat ha desvelado interesantes noticias sobre el tan esperado Nintendo Direct. La GranN tendría dos eventos preparados. El primero de ellos, un Nintendo Direct Mini se celebraría el próximo 28 de agosto. Sobre él, Jeff asegura que al estar situado en un viernes se trataría de un evento de carácter más pequeño con una duración cercana a los 20 minutos y juegos de carácter menor.

No sería hasta septiembre cuando tendríamos, ahora sí y según el propio periodista, un gran Nintendo Direct. En él conoceríamos el estado de varios de los proyectos ya anunciados de Nintendo previamente así como unas cuantas sorpresas que llegarían a Nintendo Switch para finales de año y a lo largo de 2021.

Entre los juegos más destacados para protagonizar esa Nintendo Direct de septiembre figurarían nombres como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 o Metroid Prime 4. También se habla de la presencia de posibles remasterizaciones, las cuales han sonado con fuerza durante los últimos meses. Dado el hermetismo de Nintendo, por ahora la información de Jeff debe cogerse con pinzas hasta la confirmación de la compañía japonesa.