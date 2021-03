El padre de Ibai juega mejor que el streamer a League of Legends

Era jueves y tocaba un nuevo invitado en Charlando Tranquilamente, el programa semanal de Ibai en su canal de Twitch. En esta ocasión el popular streamer contó con su padre, Javier Llanos, como invitado. La entrevista fue de lo más divertida, coincidiendo además a escasas horas de su cumpleaños.

Uno de los momentazos de la entrevista lo dejó Javier. El padre de Ibai se confesó auténtico fan de League of Legends, en concreto de la versión para móviles, WildRift. ‘Soy Oro 3, nivel 35 creo, me voy a dedicar a ello profesionalmente’; comentaba entre risas Javier Llanos. Su hijo, Ibai, se llevó una sorpresa al comprobar que su padre estaba mejor clasificado en WildRift que él: “¡tienes más ELO que yo!”.

Ibai no dudó en capturar el momento en su cuenta de Twitter. “Mi padre tiene más elo que yo a sus 50 años. Un saludo, me voy a tomar por c***”. Un clip que, como ya estaréis imaginando, no tardó en hacerse viral en la red social.

A pesar de lo divertida de la entrevista, la noche no fue agradable para Ibai. Tras el término del encuentro con su padre, Ibai publicaba una imagen en el hospital. “Celebrando mi cumpleaños en urgencias con 38.5 de fiebre, menuda sorpresa me estáis dando”, explicaba en la red social.

Ante la marabunta de gente que preguntó al streamer, Ibai respondió a un usuario dando algunos detalles. “Estaba muy mal en el directo. Llevo dos horas y media esperando y ahora hay una señora gritando porque va borracha”, contaba Ibai en respuesta a uno de sus seguidores en Twitter.