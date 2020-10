El rapero Logic se gasta 190.000 euros en una carta de Pokémon

El fenómeno de Pokémon abarca mucho más que los videojuegos. Gracias al merchandising de la franquicia millones de usuarios de todo el mundo han podido descubrir su pasión, por ejemplo, por el mundo de las cartas Pokémon. Están quienes se dedican a crear un potente mazo con el que competir en torneos, pero también quienes emplean esta categoría desde un punto de vista coleccionista.

Uno de esos casos lo encontramos en el famoso rapero americano Logic. Y es que Sir Robert Bryson Hall II es un fan declarado a la vertiente del JCC de Pokémon. En numerosas ocasiones ha mostrado en sus redes sociales su colección de cartas basada en la saga de Game Freak. Su dedicación a este hobbie es tal que Logic presume de ser de los pocos seguidores de Pokémon del mundo en tener en su posesión la que está considerada una de las cartas mejor valoradas del mundo: un Charizard en versión holográfica y perteneciente al set básico de la primera edición.

Eso sí, la compra de esta carta no ha sido precisamente barata. Tal y como han informado desde la cuenta de Twitter @cardhops, dedicada por completo a la compra y venta de cartas tanto de Pokémon como Magic, entre otros juegos, Logic ha pagado la friolera de nada más y nada menos que 220.000 dólares, lo que al cambio suponen más de 190.000 euros.

No es la primera vez que Logic realiza una compra de semejantes características para ampliar su colección de cartas Pokémon. Logic no esconde su pasión por el hobbie. En su perfil de Instagram explica que desde niño era un gran aficionado al JCC de Pokémon, ‘ahora como adulto he guardado cada céntimo que he hecho para ser capaz de disfrutar de algo que me ha encantado desde niño’.

Tal y como ya mostrara en su cuenta de Instagram, el rapero llegó a adquirir una espectacular caja básica del JCC de Pokémon por valor de 23.000 dólares. Entre las sorpresas que le esperaban en el interior de los sobres encontró un Raichu y un Charizard, dos de las cartas más icónicas de la primera tirada del juego oficial de cartas de la saga.