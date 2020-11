El representante Zlatan Ibrahimović confiesa que la demanda a FIFA 21 es una cuestión de dinero

La superestrella de fútbol Zlatan Ibrahimović denunció recientemente a Electronic Arts a través de una serie de tuits en los que los acusaba de haber utilizado su imagen en FIFA 21 sin su consentimiento. El actual delantero del AC Milan preguntaba abiertamente quién les dio permiso para usar su nombre y su rostro en una franquicia que gana millones al año. EA, por su parte, respondió ante esta incriminación manifestando que tienen un acuerdo con FIFPro, una organización que “defiende los derechos e intereses de los futbolistas profesionales, clubes, patrocinadores u otros agentes de ámbito profesional”.

Del mismo modo, cabe añadir que no hace mucho tiempo Electronic Arts hacía público su reciente acuerdo con el AC Milan en el que permitía el uso de la equipación, los jugadores y el estadio de dicho club de fútbol dentro del videojuego. Pero a pesar de que EA ha demostrado tener los derechos para utilizar a su antojo este contenido para hacer FIFA 21 lo más realista posible, hace poco Mino Raiola -representante de Zlatan Ibrahimović- ha vuelto a abrir el tema en una entrevista para TalkSport.

Durante la entrevista, Mino Raiola fue preguntado sobre la amenaza de Ibrahimović de llevar a EA Sports a los tribunales por usar su nombre y su rostro en la popular franquicia. Uno de los periodistas también le preguntó que por qué motivo todavía no habían puesto una orden judicial o un desistimiento para impedir que la compañía utilizara al futbolista, a lo que Raiola contestó que “todo en su debido momento”.

La entrevista continúa con uno de los presentadores sugiriendo que las acusaciones de la superestrella del fútbol parece más una cuestión económica y no “una protección de derechos de autor”, a lo que Raiola reconoce abiertamente que “obviamente es una cuestión de dinero”.

“EA Sports no es una fundación de caridad… Es una cuestión de dinero. Es una cuestión de derechos. Se trata de quién puede explotar estos derechos. Y esto es el principio. Y el motivo por el que no hacemos las cosas antes o ahora es algo de lo que nos ocuparemos en el futuro y que no debemos explicar ahora”, explicaba el representante en relación a esta batalla entre Ibrahimović y FIFA 21.

Electronic Arts, por la parte que le toca, continúa defendiéndose insistiendo sobre los derechos adquiridos para incluir a todos los jugadores del mundo del fútbol en FIFA 21. También afirma tener todo el regla para usar a Gareth Bale, jugador del Real Madrid que recientemente también se ha quejado sobre esto en su cuenta oficial de Twitter.