Electronic Arts compra Codemasters por 1200 millones y se queda con los juegos de la F1

No ha pasado tanto tiempo desde que Take-Two mostraba su gran interés en Codemasters, señalando que adquirirían a esta compañía para seguir proponiendo grandes aventuras dentro de los títulos de conducción. Pero parece que esta gran oportunidad queda fuera del trato puesto que Electronic Arts ha sacado el as que guardaba en la manga para anunciar que compra a Codemasters en el primer trimestre por un valor de 1200 millones.

La noticia ha sido una gran sorpresa compartida por el medio Gameindustry, quienes han mostrado la gran diferencia entre tratos. Y es que, mientras que Take-Two adquiría a los desarrolladores de F1 y DiRT por 815 millones, finalmente estos se han mostrado más interesados con la llegada de un trato por parte de EA asegurando que pagarán 7,98 dólares por acción de Codemasters.

DiRT 5 | Codemasters

Por supuesto, este trato resulta realmente interesante cuando tenemos en cuenta los directivos principales de la empresa de Reino Unido, el director ejecutivo Frank Sagnier, el director de operaciones Rashid Varachia y el equipo de dirección senior seguirán presentes en el equipo incluso cuando se complete la compra. Al menos así lo han asegurado ambas compañías, que aseguran tener un punto muy fuerte en común.

Ambas son conocidas por su gran ambición a la hora de desarrollar juegos de conducción. Después de todo, no podemos pasar por alto que EA es una de las impulsoras a la hora de presentar las obras de la licencia Need for Speed. Por ello, estamos ante una gran propuesta que preparará a los jugadores para un nuevo camino dentro de los títulos de conducción.