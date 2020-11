DiRT 5 prepara su estreno con un espectacular tráiler de lanzamiento

A lo largo de este año nos hemos encontrado con todo tipo de cambios de planes por parte de los desarrolladores. Juegos que contábamos que no saldrían hasta dentro de una buena temporada han llegado a adelantar su fecha de lanzamiento mientras que otros tantos parecen retrasar el estreno para hacerse desear incluso más. Pero este no es el caso de DiRT 5, título más que preparado para su lanzamiento.

Tras hacerse esperar un poco y pasar por una pequeña fase de cambio de fecha, finalmente la compañía tiene el gran estreno de DiRT 5 programado para el 6 de noviembre. Y para aquellos que están impacientes por poner a prueba su habilidad con el volante, llega el momento de ver un poco más a fondo el juego gracias a su tráiler donde el estudio no ha omitido ni un pequeño detalle.

DiRT 5 | Codemasters

Por supuesto, como bien puedes esperar, queda muy poco para que el gran estreno de DiRT 5 vea la luz, siendo uno de los grandes confirmados para la próxima generación de consolas. De este modo estamos un paso más cerca de poder disfrutar de la gran experiencia que trae consigo la quinta entrega enumerada de la saga y que supone una nueva mejora en la saga.

DiRT 5, por supuesto, estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y Stadia. Supone una de las vueltas de la saga de conducción más querida y en la que no solo tendremos el realismo de las carreras, sino que además no cederá en su dominio por crear uno de los apartados técnicos más interesantes.