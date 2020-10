Epic Games Store: Consigue Blair Witch y Ghostbusters totalmente gratis

Halloween está a la vuelta de la esquina y, con ello, los videojuegos de terror ganan un gran protagonismo. Después de todo, no hay mejor noche en el año que esta para poder disfrutar de las experiencias más terroríficas. Claro que, si todavía no tienes ningún título de este tipo en tu catálogo, no te preocupes. Después de todo Epic Games Store tienen la gran solución para ti.

Con intención de que los jugadores encuentren los retos ideales, la compañía ha compartido con los jugadores la ocasión perfecta para descargar e incluir en el catálogo de forma totalmente gratuita Blair Witch, una de las propuestas más aterradoras de estos últimos años donde nuestra cámara será testigo de los grandes peligros que nos acechan mientras peleamos por sobrevivir.

Por supuesto, este título no llega solo, sino que viene muy bien acompañado de la propuesta presente en Ghostbusters: The video game remastered. Si en algún momento has tenido el sueño de tomar el papel de un famoso cazafantasmas e ir superando los grandes peligros presentes por culpa de los fantasmas, sin duda este es tu gran momento. Todo gracias a Epic Games.

Eso sí, debes recordar que esta propuesta no estará presente para siempre, sino que los jugadores únicamente tendrán hasta el 5 de noviembre para poder descargar los juegos de forma totalmente gratuita hasta que vuelvan a su precio original. Después de esto, Wargame será el gran protagonista y título que podremos somar totalmente gratis a nuestra biblioteca de juegos.