Epic Games Store: Consigue totalmente gratis 3 out of 10 season 2 por tiempo limitado

Incluso antes de su estreno, cuando todavía se estaban presentando como una tienda digital de juegos para hacer competición directa con Steam, la compañía ya nos anunciaba una propuesta interesante. Y es que llamaban a todos los jugadores a unirse a su tienda para poder conseguir juegos gratis cada semana, con propuestas que iba de un solo juego a añadir una buena colección a nuestra biblioteca. Desde entonces, la compañía ha estado cumpliendo y dando grandes sorpresas a los jugadores.

Esta vez, para que los jugadores puedan completar su gran aventura, la compañía ha anunciado la llegada de 3 out of 10 season 2 totalmente gratis. Una aventura gráfica episódica en la que los jugadores tendrán que vérselas para no caer rendidos frente a todos los obstáculos que se presentan mientras tratan de trabajar en equipo con los personajes de esta historia. ¿Nuestra misión? Tratar de ayudarles a completar su videojuego.

Pero si bien esta propuesta puede parecer muy interesante y ya disponible para descargar, lo más emocionante ha llegado con la confirmación de que a partir de la próxima semana, exactamente el jueves 15 a partir de las 17 horas, tendremos la oportunidad de no solo conseguir un juego, sino 3 nuevas propuestas. La lista completa se presenta con los imponentes Deponia: The Complete Journey, The Pillars of the Earth y The First Tree. De hecho, si miramos bien, en realidad se tratarán de cinco regalos puesto que Deponia: The Complete Journey está compuesto por 3 juegos.

Por ello, pese a que la semana que viene se presenta como una gran promesa para los jugadores, no debes perderte la propuesta presente esta misma semana. Después de todo, tienes ante ti una interesante oportunidad para disfrutar de una gran propuesta en la que disparatadas situaciones, una historia inolvidable y personajes dispuestos a conseguir su sueño te ofrecerán horas de juego divertidas y repletas de grandes sensaciones.