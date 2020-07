Epic Games Store: Dos nuevos títulos gratuitos por tiempo limitado

Uno de los puntos que más destaca de Epic Games Store es como, desde sus inicios, ha seguido una línea fija de regalos de juegos. Una forma de que los jugadores puedan conseguir de forma totalmente gratuita muchos títulos que poder disfrutar a lo largo del tiempo. ¿Lo mejor? Sin necesidad de que haya gastos extras para poder seguir disfrutando de estos títulos.

En esta ocasión, tras pasar con títulos como Grand Theft Auto V o Torchlight II, llega el momento de disfrutar de dos nuevos juegos que sumar a nuestro catálogo. Lo mejor es que se tratan de dos nuevas experiencias que, una semana más tarde, dará espacio a tres nuevos juegos que poder sumar a nuestro catálogo. Pero, de momento, damos la bienvenida a los grandes éxitos de Tacoma y Next Up Hero.

Con Tacoma seis miembros de una misma tripulación convivieron y trabajaron en la estación espacial con la que comparte nombre el título. En este estrecharon lazos, experimentaron el amor e incluso la pérdida e hicieron frente a las adversidades juntos. El jugador tendrá que desempeñar el papel de un investigador interactivo para descubrir qué pasó con estas personas y qué les hace ser quienes son.

Next Up Hero es un juego de mazmorras con héroes dibujados a mano. Estos están dispuestos a dar hachazos, tocar tambores e incluso vivir grandes aventuras. Elige a tu héroe y no dudes en explorar mazmorras, para ello disfrutando de la mejor equipación y mejorando los atributos al máximo.