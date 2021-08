La espera ha acabado: El Señor de los Anillos Rise to War ya tiene fecha de lanzamiento

Si hablamos de las licencias cinematográficas más destacadas de los últimos años, está claro que no podemos pasar por alto El Señor de los Anillos. Se trata de una licencia que luce de maravilla tanto en la gran pantalla, en serie como incluso en el mundo de los videojuegos. Y si bien todavía nos queda un tiempo para poder conocer la acción de The Lord of the Rings: Gollum en consolas, por suerte tenemos un adelanto más que interesante.

Este llega bajo el nombre de The Lord of the Rings: Rise to War, una obra firmada por NetEase Games y Warner Bros. Interactive Entertainment. Esta obra donde la estrategia jugará un importante papel estará disponible en iOS y Android el próximo 23 de septiembre. Y lo mejor es que ya está disponible para inscribirse, pudiendo de este modo disfrutar del juego desde el segundo uno de su lanzamiento.

¿Qué puede ofrecernos esta obra? Pues básicamente nos presenta un videojuego de guerra estacional geoestratégica en la que los jugadores tendrán que ingeniárselas para poder reclutar y dirigir ejércitos con los que poder expandir sus dominios. ¿Cuál es la intención? Buscar el Anillo único, por lo que será más importante aprovechar al máximo el sistema de construcción presente en la obra.

Lo que sí nos adelantan es que tendremos un completo sistema de viaje que nos permitirá echar un vistazo a algunos de los lugares más emblemáticos de La Tierra Media que se imaginó J.R.R. Tolkien. Todo para una propuesta que, sin duda, resultará completamente inolvidable. Así es que no puedes perder la oportunidad de disfrutar de las posibilidades que esta obra garantiza y lo que el destino tiene preparado para ti. Todo a partir del 23 de septiembre, por lo que te animamos a descubrir las propuestas únicas que garantiza.